Sullo scooter a 12 anni, cade e finisce al Santobono: è grave

Venerdì 13 Settembre 2019, 06:15

Un 12enne napoletano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono dove i medici lo hanno assistito per i gravi traumi riportati in diverse parti del corpo. Il minore, ricoverato in Terapia Intensiva, è stato soccorso dal 118 mentre si trovava nel Rione Luzzatti, su via Beato Leonardo Murialdo.Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 12enne si trivasse a bordo di uno scooter con il quale si sarebbe poi scontrato con un auto. Questa prima ipotesi riguardo la dinamica dell'incidente è al vaglio della sezione Infortunistica della polizia municipale, comandata da Antonio Muriano, che ha raccolto testimonianze anche discordanti sull'accaduto.C'è chi sostiene che il minore stesse procedendo contromano e chi ha parlato di un investimento ma il dato accertato dagli agenti locali è che il 12enne fosse a bordo di uno scooter che conduceva personalmente.