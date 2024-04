Superenalotto, 5+ da 322mila euro in Campania: ecco la combinazione vincente

Nessun '6' ma due 5+ al concorso del Superenalotto di oggi. A ognuno dei vincitori sono assegnati 322.004,05 euro. Ecco la combinazione vincente: 26, 34, 40, 53, 60, 68, Numero Jolly 82, Superstar 19. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 93.600.000 euro.

Dove sono stati realizzati

I due 5+ sono stati realizzati a Genova presso il punto vendita Bar Tabacchi Evelyn, situato in Via Borgoratti, 24 Abc R, tramite schedina 2 pannelli e a Cesa (Caserta) presso il punto vendita Tabacchi Conte Assunta, situato in via P della Gala, 1 tramite gioco da tastiera.

Le quote

Superenalotto

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 2 totalizzano Euro:322.004,05

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 29.723,45

Punti 4: 491 totalizzano Euro: 430,74

Punti 3: 18.926 totalizzano Euro: 33,68

Punti 2: 306.633 totalizzano Euro: 6,46

Superstar

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 43.074,00

Punti 3SS: 158 totalizzano Euro: 3.368,00

Punti 2SS: 2.057 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 15.720 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 42.496 totalizzano Euro: 5,00

Le vincite