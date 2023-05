Napoli, furto al Pontano: rubati decine di tablet

Furto di materiale informatico in una scuola di Napoli. Si tratta dell'istituto Pontano di corso Vittorio Emanuele. Il furto è avvenuto presumibilmente durante il ponte del Primo maggio ed è stato scoperto ieri dai carabinieri, intervenuti ieri pomeriggio nell'istituto Pontano e l'adiacente scuola «Dalla parte dei bambini». I ladri avrebbero forzato una finestra al piano terra e portato via decine di tablet. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica.