Napoli, la scossa dell'arcivescovo: vincere l'assuefazione alla violenza

«Diamo seguito alle consegne di Gesù se vinciamo la stanchezza, l'assuefazione alla violenza, anche a quella che ancora insanguina le nostre strade e devasta i cuori di tanti giovani, la camorra nelle sue varie forme, la rassegnazione che si nasconde sotto le vesti della sapienza, ma che tale non è, quando sentenzia: 'Ma chi te lo fa fare? Tanto non cambia nulla. Nulla mai cambierà'. Ma non è questa la vera sapienza». Lo scrive l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, nel suo messaggio pasquale rivolto ai fedeli della Diocesi partenopea.

«Non è questa la vera sapienza - spiega don Mimmo Battaglia - non è stata quella di Gesù, che invece con il dono della sua vita e la sua risurrezione ha dimostrato che ogni atto di amore ha il suo immenso valore, che ogni lacrima viene da Dio considerata e ogni goccia di sangue è sempre lì nei luoghi dove è stata versata e reclama attenzione, rispetto e grida verso di lui, come monito perenne a che ciò non succeda mai più».