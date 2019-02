Domenica 24 Febbraio 2019, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 21:47

Ancora un episodio di violenza contro un mezzo pubblico. Ignoti vandali hanno assaltato la linea 180 dell’ANM mandando in frantumi un vetro del mezzo. Il bus stava transitando in via Monte Rosa nel quartiere di Scampia quando è stato preso di mira con il lancio di una bottiglia che ha mandato in frantumi il vetro laterale destro. E’ stata tanta la paura vissuta da chi si trovava nel veicolo, illesi per puro caso.«Ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti - commenta Adolfo Vallini del sindacato USB – i mezzi pubblici della città di Napoli sono preda di balordi, criminali e terroristi. Bisogna che il ministro dell’interno Matteo Salvini mantenga gli impegni assunti per il sud a tutela della sicurezza dei cittadini, basta slogan elettorali servono fatti non parole». Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso.