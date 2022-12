Aggrediti dal branco con pugni e calci fino alle coltellate. Nel mirino del raid di violenza, all'alba di ieri, due giovani di nazionalità americana, rapinati nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Le vittime, un uomo e una donna poco più che ventenni, entrambi militari in forza alla flotta degli Stati Uniti, stavano passeggiando in vico San Pantaleone quando sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi.

APPROFONDIMENTI Tredicenne disabile picchiata dal branco per un like sui social Movida a Napoli, 19enne accoltellato per difendere la fidanzata: arrestati due minorenni Napoli, perquisizioni e sequestri: cinque spacciatori arrestati

I componenti del branco, almeno cinque, dopo aver finto di chiedergli alcune informazioni hanno messo in atto la rapina, ferendo ripetutamente con un coltello il 23enne statunitense, ora ricoverato in ospedale. I due militari stavano rincasando intorno alle cinque del mattino, dopo aver trascorso la serata nel centro storico, quando hanno subito l'assalto. Il blitz è partito con quella che voleva apparire una conversazione amichevole. In una manciata di secondi, però, l'atteggiamento confidenziale degli aggressori si è trasformato in minacce e spintoni per intimare alla coppia di consegnare loro i portafogli. I due sono stati accerchiati da cinque giovani che li hanno colpiti con calci e pugni fino alle coltellate sferrate ripetutamente contro il 23enne ferito in diverse parti del corpo. I fendenti hanno trafitto per due volte il braccio del giovane militare, altre due ferite gli sono state inflitte sulla coscia destra e infine cinque al torace. Il branco è riuscito, così, a sottrarre il portafogli al militare e i cinque aggressori si sono dileguati, fuggendo a piedi tra i vicoletti dei Quartieri Spagnoli.

I primi a soccorrere la coppia sono stati i poliziotti municipali dell'Unità operativa di Scampia in pattugliamento nella zona del centro storico. Gli uomini comandati da Gaetano Vassallo, sono stati allertati da una cittadina che, richiamando la loro attenzione, gli aveva segnalato urla e grida provenienti dal vico San Pantaleone dove, pochi attimi dopo, gli agenti hanno soccorso i giovani, allertando il 118 e raccogliendo le loro prime testimonianze. Il 23enne statunitense, trasportato dall'ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini, è stato medicato e non ha riportato complicanze in merito alle ferite lacero contuse che gli sono state suturate, con una prognosi di 12 giorni. La coppia è stata derubata di circa ottanta euro mentre i documenti, e il portafogli vuoto, sono stati ritrovati dai poliziotti municipali, all'interno del quartiere. I militari hanno sporto denuncia presso la Questura di Napoli che, in sinergia con l'Unità della polizia municipale di Scampia procederà alle indagini per individuare il branco, autore del raid violento.