Napoli, minaccia di morte i genitori per i soldi della droga: arrestato 43enne

Siamo nel quartiere Fuorigrotta a via Giacomo Leopardi e una coppia di coniugi sta subendo minacce di morte da parte del proprio figlio. È l’ennesima aggressione da patire. L’uomo, 43enne, è in evidente stato di alterazione psicofisica per la probabile assunzione di droga o alcool e vuole del denaro per la droga.

Le vittime riescono a contattare il 112 che segnala l’evento alla gazzella della compagnia carabinieri di Bagnoli. I militari arrivano in tempo e con non poche difficoltà bloccano il figlio violento. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.