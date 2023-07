Napoli, striscioni per Nahel e Ugo Russo davanti al consolato francese

Familiari e attivisti del comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo hanno esposto striscioni questa mattina davanti al consolato francese di Napoli per solidarizzare con la rivendicazione di giustizia per Nahel M. assassinato a Nanterre con un colpo alla testa durante un fermo stradale della polizia. Tutte le vite valgono, tutte hanno diritto alla giustizia. Perchè non si ripeta più.