Napoli: occupazione abusiva di immobile nel centro storico, scatta il decreto di sequestro

Le forze dell'Ordine stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, a carico di sei persone individuate quali occupanti abusivi di altrettanti immobili siti all'interno di un plesso edilizio di proprietà comunale in via San Nicola a Nilo, nel centro di Napoli, destinato a «ritiro per anziani». Gli occupanti sono stati individuati al termine di un'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Decumani, dalla Guardia di Finanza di Napoli e dalla Polizia Locale di Napoli - Unità Operativa Tutela Patrimonio.

L'attività investigativa è stata svolta attraverso molteplici accertamenti documentali resi particolarmente gravosi dalla difficoltà di ricostruire compiutamente un sistema storico di assegnazioni e dalle conseguenti attività di sopralluogo. Le indagini sono state coordinate dalla V sezione (tutela ambiente e territorio) della Procura di Napoli coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli.