Napoli, gli anziani in piazza: «Vogliamo difendere le nostre pensioni e aiutare i giovani»

Hanno forza da vendere gli anziani che stamattina si sono radunati in piazza del Plebiscito a Napoli per chiedere l'aiuto del prefetto sulla legge per la non autosufficienza. Un problema, spiega Domenico Sodano, responsabile area nord Spi Cgil, che coinvolge ogni famiglia. «Molte persone sono costrette ad aiutare un familiare anziano anche 24 ore su 24 senza nessun tipo di aiuto finanziario da parte del Governo. Una situazione inaccettabile che umilia i cittadini che purtroppo si trovano in situazioni di difficoltà, sia per problemi di salute che di età» dice il sindacalista mentre tiene fieramente in mano la sua bandiera.



E continua: «Abbiamo già portato la nostra protesta e Roma e ci torneremo il 21 dicembre. Però cerchiamo il sostegno di tutte le istituzioni. Anche se la nostra età è avanzata - aggiunge Sodano - ci sentiamo giovani. Lottiamo per garantire un futuro, e soprattutto una pensione, ai nostri figli».

In un Paese in cui la natalità è sempre più bassa, gli anziani sono diventati il fulcro per il sostegno economico delle nuove generazioni.



«Siamo qui a portare la nostra voce perchè in un'Italia in cui l'economia non funziona e non si riesce a garantire un futuro ai giovani vince il populismo, la delinquenza e trova terreno fertile la camorra e noi siamo contro a tutto ciò. Per questo chiediamo anche pensioni di sostegno».

Al prefetto di Napoli Carmela Pagano stamattina i manifestanti hanno presentato ufficialmente una documento per richiedere il suo aiuto per intercedere con le altre istituzioni.

I «combattenti dai capelli argentei» non hanno alcuna intenzione d fermarsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA