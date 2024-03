Cgil, l'allarme di Daniele: «Assegno di inclusione misura insufficiente»

«La misura dell'assegno di inclusione è insufficiente, rischiamo una vera e propria emergenza sociale a Napoli e in Campania». Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, lancia l'allarme sugli effetti delle decisioni del Governo in merito al reddito di cittadinanza e non solo.

«Il Governo ha colpito nel segno - ribadisce Daniele -. Come previsto da Bankitalia, un milione di famiglie ha perso il sostegno, solo a Napoli sono più di 20mila.

Non è un caso che l'assegno di inclusione sia stato erogato soprattutto nelle regioni del Sud, ma non basta. Il taglio è più della metà. Per colpire pochi furbetti, sono state penalizzate troppe persone. Siamo molto preoccupati per i riflessi sulla nostra Regione che già rischia di essere paralizzata dall'autonomia differenziata e dai tagli che metterebbero in ginocchio il settore cultura» ha concluso il sindacalista.