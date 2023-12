Napoli, «polemica laser» sui monumenti del centro storico: lettera al ministro Sangiuliano

Si allarga la protesta contro le discutibili proiezioni laser sui monumenti del centro storico di Napoli.

Nata come polemica social, ripresa dai giornali, la discussione approda alle istituzioni, con una lettera aperta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Contro la proiezione laser di un mega corno rosso sovrastato da una corona, sulla facciata della Basilica di San Domenico Maggiore, e una cartolina col Vesuvio e 'O Sole mio, sul celebre bugnato della Chiesa del Gesù nuovo, si sono sollevati anche i padri Domenicani e i comitati cittadini.

La lettera dei frati predicatori, dice il consigliere municipale con delega Unesco, Pino De Stasio, è: «il grido di dolore del rettore della Basilica di San Domenico Maggiore, Padre Gerardo Imbriano, sulla triste vicenda degli “imbratti istituzionali” con laser e cartoline trash sulle Basiliche storiche napoletane.

Ora intervenga la Soprintendenza ed il Ministero dei Beni Culturali. Solleciterò immediatamente il ministro Sangiuliano con formale esposto».

Per il Comitato di Portosalvo, fa sapere il presidente Antonio Pariante, «le clamorose proiezioni apparse sulle chiese di Napoli sono un oltraggio alla sacralità di questi luoghi del culto e vanno oscurati senza se e senza ma. In più sono una palese violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che proibisce l’uso indiscriminato dei monumenti tutelati per finalità incompatibili e improprie. PQM sollecita anche la Sovrintendenza a intervenire sul caso con una formale diffida verso gli autori dell’iniziativa»

Le proiezioni, video mapping, sulle pareti della Chiesa del Gesù e sul complesso monumentale di San Domenico Maggiore e sul palazzo dello Spagnuolo al Borgo Vergini, voluti dall'Assessorato al Turismo del comune di Napoli, potranno essere ammirate - salvo revoca - tutte le sere fino al 7 gennaio 2024.