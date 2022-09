Napoli: grandi pulizie alla Rotonda Diaz, in campo gli “Angeli del Mare”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato oggi alla Rotonda Diaz ad una doppia iniziativa di sensibilizzazione ambientale insieme all'assessore all'Ambiente e al Mare Paolo Mancuso e all'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.

Oggi era infatti in programma la prima edizione di “Napoli per Napoli”, giornata di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde. In tutte le Municipalità, 34 associazioni sono state impegnate in 15 aree diverse con azioni di sensibilizzazione ambientale e cura del verde, grazie alla partecipazione di volontari e cittadini, Sempre oggi alla Rotonda Diaz gli “Angeli del Mare” - che mettono insieme associazioni ambientaliste e sportive - hanno effettuato una ripulitura degli arenili e del fondale antistante la Rotonda.