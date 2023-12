Il prefetto di Napoli: «Reati in calo ma aumenta il traffico di droga»

Diminuiscono i reati a Napoli, ma aumenta il traffico di droga. Stazionari, rispetto al 2022, i delitti commessi dai minori mentre è in diminuzione il trend degli omicidi volontari. Nella conferenza stampa di fine anno, il neo prefetto Michele di Bari, cita i dati e segnala un decremento del 5,19% degli indici di delittuosità a Napoli. Insediatosi da pochi giorni, di Bari ringrazia chi lo ha preceduto, il prefetto Claudio Palomba, e sottolinea il grande lavoro di squadra che è stato messo in atto e che ha portato a diversi risultati, in primis il calo del numero dei reati a Napoli.

Il traffico di droga subisce un aumento particolare pari al 19% mentre è in diminuzione il trend degli omicidi volontari (da 20 nel 2022 a 14 nel 2023), di cui 6 di tipo mafioso (a fronte dei 9 di tipo mafioso dello scorso anno).

Il neo prefetto ha ricordato la morte dei giovani Giovambattista e Francesco Pio e ha sottolineato: «Che siano da monito per i giovani, che questi fatti non possano più accadere, sono una sconfitta per la comunità». «Quali sono i miei obiettivi per il 2024? Proseguire ciò che si è fatto e focalizzare l'attenzione su determinate questioni, in primis la sicurezza - ha concluso il prefetto - perché dobbiamo garantire sempre più sicurezza alla popolazione. Maggiore sicurezza, maggiore libertà».