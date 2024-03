Napoli, via Cupa Perillo: Borrelli denuncia «emergenza igienico sanitaria»

«Montagne di rifiuti speciali abbandonati da eco-criminali, tra i quali residui di lavorazioni edili, ingombranti, elettrodomestici, costellano via Cupa Perillo. Stessa condizione nella vicina rampa di uscita Scampia-Mugnano direzione Scampia. I residenti sono assediati dal degrado e da una reale emergenza igienico sanitaria».

Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che dai cittadini ha ricevuto diverse foto.

«Stroncare certe consuetudini tribali è da sempre una nostra battaglia. Da tempo chiediamo a gran voce provvedimenti drastici e severi per debellare il morbo dell'inciviltà - dice Borrelli - I responsabili di simili scenari vanno perseguiti, non possono farla franca. Va perseguito non solo chi sversa, ma anche chi è deputato a pulire e finge di non vedere girandosi dall'altra parte. Intanto i cumuli di rifiuti crescono in maniera imbarazzante fino a rischiare un'emergenza igienico sanitaria.

Si intervenga immediatamente per bonificare le aree prima che diventino una bomba ecologica».