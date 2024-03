Napoli, immondizia alle fermate: «Niente bus finché non puliscono»

A Napoli scendono in protesta gli autisti dei bus del trasporto pubblico. Auto in sosta e immondizia alle fermate impediscono ai pulmann di avvicinarsi e rendono pericolosa salita e discesa dei passeggeri: «D'ora in poi non effettueremo soste in quei luoghi».

Una nota del sindacato Usb a firma di Marco Sansone dell'esecutivo regionale e di Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale è stata inviata al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi agli assessori competenti, alla polizia municipale e ai vertici dell'Anm: «Segnaliamo nuovamente la quotidiana difficoltà che i conducenti dei bus Anm affrontano, perché ostacolati dalla sosta selvaggia e dalla imbarazzante delimitazione delle aree di fermata... Una situazione che obbliga gli autisti a fermarsi al centro della carreggiata, compromettendo la sicurezza dei passeggeri durante la alita/discesa dai bus, costretti ad uno slalom tra le auto in sosta vietata, e precludendo la possibilità agli utenti con disabilità motorie di accedere al bus. Ad aggravare ulteriormente la situazione, è la presenza dinanzi alle pensiline dei contenitori per la raccolta di rifiuti differenziati, il più delle volte circondati da materiale abbandonato sulla strada e non raccolto, che rendono di fatto inidonea dal punto di vista igienico-sanitario la fermata del bus, mettendo a rischio la salute dei tanti utenti in attesa».

I rappresentanti sindacali portano ad esempio una fermata (la numero 2606), di viale Traiano, quella nella foto in testa a questo articolo: «Una situazione, a nostro giudizio, di estremo rischio che ci obbliga a chiedere la soppressione immediata della fermata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».

Dopo aver chiesto alle autorità amministrative cittadine di intervenire per eliminare i problemi alle fermate, i sindacalisti presentano anche un elenco delle strade a maggior rischio per l'inciviltà dei cittadini che parcheggiano o lasciano rifiuti alle fermate.

corso San Giovanni

via De Meis

via dell’Epomeo

via Stadera

via Nazionale delle Puglie

via Imbriani

via Pigna

via Simone Martini

via Consalvo

via Bernardo Cavallino

corso Garibaldi

via Foria

Vallini e Sansone di Usb concludono la missiva con un'apertura al dialogo e alla progettazione: «Proponiamo l’istituzione di appositi tavoli tecnici per la realizzazione di un progetto che potremmo chiamare “fermata sicura”, finalizzato a garantire la massima sicurezza per gli autisti e i viaggiatori».