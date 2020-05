E’ stata ripulita da alcuni volontari, la croce di Piperno, a Soccavo. Simbolo storico del quartiere occidentale di Napoli, la croce, risalente all’epoca medievale, da tempo era in stato d’abbandono, assediata da rifiuti ed erbacce, in particolare una rampicante penetrata al di là della protezione in alluminio anodizzato, stava aggredendo dal basso la croce, laddove sono presenti antiche incisioni di devozione popolare.

LEGGI ANCHE Napoli, la Croce di Piperno del Sacro Graal abbandonata nel degrado a Soccavo



Celebre per la presenza dei simboli della passione di Cristo, tra cui anche una misteriosa raffigurazione del Santo Graal, rimasta inosservata per secoli, la croce di Piperno dal 2010 affascina studiosi di tutto il mondo, intenti a scoprire il possibile collegamento tra i pipernieri di Soccavo, abili escavatori e intagliatori che l'hanno realizzata, con la simbologia del Graal.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’operazione di decoro, avvenuta a seguito di una segnalazione fatta da alcuni residenti e pubblicata dal quotidiano IlMattino.it, è un segno di speranza per i tanti monumenti cittadini che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, risultano abbandonati all’incuria.