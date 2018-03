Dissesto al centro storico, paura per turisti e residenti | Video

Mercoledì 21 Marzo 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 15:20

A pochi metri dalla statua del Nilo conosciuta anche come statua del Corpo di Napoli si è aperta una piccola voragine che preoccupa residenti e commercianti della strada dei decumani inferiore, una delle vie più importante della città.«Abbiamo denunciato più volte – dicono i commercianti e i residenti di via San Biagio dei Librai – l’avvallamento della strada attraverso il modulo per la segnalazione di dissesti sul sito istituzionale del comune di Napoli, la prima segnalazione circa un mese fa, senza alcun intervento per una situazione di pericolo alla quale nessuno ha cercato di porre rimedio».Adesso il pericolo che nuova voragine si apre nella strada del centro storico in questi giorni di pioggia è quasi possibile. Sul manto stradale si è aperta una buca, profonda una ventina di centimetri. Ad occhio si riescono a vedere le tubazioni dei sottoservizi con evidenti segni di cedimento del terreno sottostante».«In occasione di piogge violente di questi giorni - ha spiegato una negoziante di zona - il pericolo di voragini è alto. La falla si amplia sempre più, il flusso delle acque ha scavato nel terreno creando il vuoto sotto i sanpietrini del manto stradale. Bisogna intervenire subito prima che la strada si collassa».