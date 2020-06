Napoli, rubano pianta davanti al centro estetico: «Decorava la strada, che rabbia»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono le 22.25 di sabato sera e a quell’ora via, zona a nord di Napoli , è pressoché deserta. Due donne passeggiano sul marciapiede, superano l’entrata di une proseguono. Poco dopo tornano indietro, rallentano proprio davanti all’ingresso del locale chiuso, dov’è sistemato un vaso contenente una pianta, si guardano rapidamente intorno e continuano a camminare. Trascorre ancora del tempo e le due giovani, il volto parzialmente coperto dalla mascherina, raggiungono di nuovo l’entrata del centro estetico, ma stavolta a passo spedito. A quel punto, fermandosi accanto a un’auto in sosta poco distante. Poi una di loro torna ancora sul luogo del delitto per recuperare il sottovaso che avevano lasciato lì e completare l’opera.Un’azione repentina e apparentemente senza senso, considerato il valore della refurtiva, che è stata ripresa da una telecamera di sicurezza. Un filmato che i proprietari del centro estetico hanno sottoposto all’attenzione del consigliere regionale,: «– hanno dichiarato i coniugi, consegnando il video all’esponente dei Verdi –. Avevamo installato quel vaso per dare decoro alla strada e impedire che degli incivili parcheggiassero sul marciapiede.».«Abbiamo inviato il video alle autorità affinché– scrive Borrelli nel post con cui pubblica il filmato sulla sua pagina Facebook –. Occorre che le strade e i cittadini delle zone più a rischio possano essere messi al sicuro». E prosegue: «Siamo arrivati all’assurdo, ormai più niente è al sicuro,». Poi il consigliere regionale invoca maggiori controlli: «Certa gente meriterebbe di vivere nel degrado che essa stessa crea, ma sappiamo bene che a queste persone poco importa e allora si farebbe solo un torto e un danno alla cittadinanza perbene – si legge ancora nel post –. Per questo chiediamo che soprattutto, la cittadinanza e le strade devono poter essere al sicuro». E conclude: «Abbiamo inviato il video alle autorità in modo che le due donne possano essere identificate, denunciate e subire una bella lezione».