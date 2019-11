Napoli, scuole aperte lunedì: resta chiuso soltanto un istituto

Scuole, parchi e cimiteri saranno regolarmente aperti a Napoli. È questo l'orientamento del comitato che segue l'evolversi dell'allerta meteo e che si è riunito esaminando il bollettino della Protezione civile regionale che segnala livello verde per lunedì mattina.

Scuole, parchi e cimiteri saranno regolarmente aperti seppure con le consuete raccomandazioni «per la prudenza negli spostamenti a causa dei danni che hanno subito le alberature in città nella giornata di ieri ed oggi».



«Domattina - recita la nota diffusa da palazzo San Giacomo - e d’intesa con i dirigenti scolastici, proseguirà con i tecnici del Comune il monitoraggio delle strutture per avere il quadro completo dei danni, così da assumere decisioni su eventuali chiusure di singoli plessi come nel caso della scuolache domani non aprirà per la caduta di un albero nei pressi del cancello di ingresso. La platea scolastica del suddetto plesso è stata comunque già avvertita».

Resta chiuso anche il Virgiliano, già interessato da una precedente allerta.

Ultimo aggiornamento: 18:43

