Napoli, controlli a Secondigliano e San Pietro a Patierno: sospesa la licenza al ristorante

Ieri gli agenti del commissariato di polizia di Secondigliano, personale delle unità operative Secondigliano della polizia locale del Comune di Napoli, operatori del centro servizio veterinario dell’Asl Napoli 1 e dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e a San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività sono stati controllati due esercizi commerciali, di cui uno in via Provinciale di Caserta, dove gli operatori hanno sorpreso tre dipendenti irregolari.

Hanno anche accertato che il titolare dell’attività commerciale non aveva esibito le schede di registrazione delle procedure di autocontrollo HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), aveva installato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni, non aveva esposto il cartello sugli orari di apertura e chiusura del locale nonché quello inerente il divieto di fumare e non aveva effettuato la differenziazione dei rifiuti.

Pertanto è stato sanzionato amministrativamente per circa 10mila euro; infine, il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione della licenza poiché è stata riscontrata la presenza del 100% della forza lavoro non in regola.