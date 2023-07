Napoli, arrestato con 12 grammi di hashish

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Caracciolo un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa un grammo, di un involucro di hashish del peso di circa 12 grammi e di un telefono cellulare.

I poliziotti, inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in viale Nicola Fornelli dove, nel comodino della camera da letto, hanno rinvenuto un involucro contenente circa un grammo di cocaina, un involucro di hashish del peso di circa 4,5 grammi, un bilancino di precisione, 3 telefoni cellulari, una scheda sim, un coltello da cucina e del materiale per il confezionamento della droga.

48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.