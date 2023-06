I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti a Fuorigrotta, in via delle Legioni all'altezza del numero 18, per la segnalazione di una sparatoria.

I “pistoleri” a bordo di uno scooter hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco per poi fuggire.

Al momento non si esclude nessuna pista. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.