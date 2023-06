«Non è servito niente denunciare», amarezza per Michela Principe ferita dal suo ex

"Poteva andare peggio, molto peggio”. E’ quanto dichiara all’uscita del pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, Michela Principe, la 48enne di Sperone, ferita con colpi di arma da fuoco dall’ex compagno, Pellegrino Crisci, 40 anni, che è stato arrestato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento. “E’ una storia lunga – dice ai microfoni di Telenostra, intervistata da Ottavio Giordano – Non è servito a niente denunciare. Alla fine si denuncia, ma non si conclude niente. Anzi, si peggiora la situazione”.

Michela Principe aveva denunciato Crisci, che era finito in manette per gli atti persecutori nei suoi confronti. Anche ieri, prima del ferimento, la donna si stava recando dai carabinieri. “Ho ancora paura, non penso che sia finita qui”, dice amareggiata Michela.