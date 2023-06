Avellino: pestarono un rumeno nei luoghi della movida, daspo Willy per tre giovani

Scattano tre Daspo Willy per altrettanti giovani irpini. I tre sono destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), il cosiddetto daspo Willy - adottati dal questore di Avellino al termine dell’attività di analisi svolta dalla Divisione Anticrimine. I provvedimenti si inseriscono nelle strategie di prevenzione per tutelare il decoro urbano e consentire una libera fruibilità delle zone della movida. Sono stati emessi a seguito di un’aggressione, per futili motivi, avvenuta nel ad aprile nei pressi di un esercizio pubblico del capoluogo.

I tre giovani sono accusati aver pestato a sangue un ragazzo rumeno residente in Irpinia. La vittima dell’aggressione riportò lesioni al volto, al torace e alle mani. Ai destinatari del provvedimento interdittivo è stato inibito, per la durata di 10 mesi, di accedere ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento ubicati nel capoluogo irpino all’interno dell’area delimitata dalle strade di via Colombo, via Marconi, viale Italia e via De Concilii, nonché il divieto di stazionare nelle adiacenze.