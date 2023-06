Afragola, fermato il secondo presunto autore della sparatoria: è un 22enne del Togo

È stato rintracciato e sottoposto a fermo il secondo presunto autore della colluttazione avvenuta lo scorso 17 giugno ad Afragola nel corso della quale sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e sono rimaste ferite due persone. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Napoli Nord, è stato eseguito dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria e della stazione di Afragola nei confronti di un 22enne del Togo,

indagato con l'accusa di tentato omicidio in concorso.

A poche ore dall' accaduto era stato fermato un 20enne originario del Togo, individuato come presunto autore del tentato omicidio, in concorso con un altro soggetto in quel momento ancora ignoto.

Le ulteriori indagini, anche attraverso l'analisi di numerose telecamere dell'area, hanno permesso di identificare anche il secondo presunto autore, che aveva preso parte a quell'acceso diverbio.