Napoli, tenta di violentare una donna: bloccato davanti a una scuola

Arrestato per violenza sessuale. Un 51enne pregiudicato è stato bloccato in via San Gennaro Agnano, nel parcheggio, vicino all’istituto scolastico "Lucio Petronio". A chiedere aiuto una donna 41enne, sotto choc, che si era chiusa all’interno dell’auto. Fuori, l'uomo la offendeva, urlava frasi oscene e la minacciava. Pretendeva di entrare nella vettura e più volte aveva tirato con forza la portiera. Si stava anche masturbando.

I due non si conoscevano: i militari hanno constatato che la donna era lì perché aveva appena accompagnato il figlio a scuola e, quando aveva capito di essere stata presa di mira, si era chiusa all’interno della vettura. E chiamato il 112.