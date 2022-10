Napoli, filmati i truffatori dello specchietto all'Arenella: «Video inviati alla polizia»

Via Jannelli, nel quartiere Arenella, è finita nella morsa di due truffatori seriali che operano con la tecnica, oramai famosa, dello specchietto rotto. Questa volta, però, sono stati alcuni residenti a riprenderli e a lanciare l’allarme pubblicando il video. La tecnica è sempre la stessa. Sono in due ad alternarsi restando all’interno della stessa macchina parcheggiata sul marciapiede in attesa della vittima. Al passaggio della vettura la colpiscono con un oggetto contundente e si lanciano all’inseguimento per reclamare la rottura dello specchietto retrovisore.

In tanti sono caduti nel tranello. Grazie alla video denuncia, che abbiamo inoltrato alle forze dell’ordine per risalire ai due delinquenti, mi auguro che si riesca al più presto a individuare i truffatori. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la video denuncia.