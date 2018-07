Napoli, pulisce il lucernario di un ascensore per 35 euro: cade dal quarto piano e muore

Martedì 10 Luglio 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 17:53

NAPOLI – E’ morto mentre puliva l’ascensore di un palazzo. Salvatore, 21 anni aveva accettato di pulire quel lucernario per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo hanno risparmiato. Salvatore, lavorava al Bar Tico in Via Duomo, di fronte Forcella e nell’ora di spacco si era recato al palazzo accanto al bar per «fare il lavoro», ovvero pulire un lucernaio che gli avevano commissionato alcuni condomini.Per poterlo pulire accuratamente, il ragazzo si era posto proprio sopra la vetrata che però non ha retto. Salvatore è caduto dal quarto piano. Un tonfo, poi le grida della gente. I condomini ed i residenti del rione hanno chiamato insistentemente ambulanza e polizia sperando che qualcosa si potesse ancora fare. Circa 45 minuti per l’arrivo dell’ambulanza che ha constatato lo stato altamente critico del giovane. Due arresti cardiaci per Salvatore, poi il decesso.«E’ rimasto a terra per lungo tempo – racconta una residente – lo abbiamo caricato sull’ambulanza dopo insistenti telefonate, lo abbiamo visto lì a terra ed abbiamo capito che la situazione era davvero critica». Tutti i residenti definiscono Salvatore «premuroso e gentile», «non sapeva dire di no» dice un esercente della zona, un «no» che probabilmente lo avrebbe tenuto ancora vivo agli occhi dei suoi cari.