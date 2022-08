Napoli via Toledo, sequestrati 60 orologi falsi ma il venditore ambulante scappa

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto di Tutela Ambientale hanno sorpreso in via Toledo un venditore ambulante di orologi falsi con i loghi delle principali marche. Gli orologi, sistemati in un borsello, erano proposti in vendita ai turisti in transito. Il venditore, accortosi degli Agenti, ha gettato lo zaino a terra ed è scappato all'interno dei quartieri spagnoli.

All’interno della borsa erano custoditi oltre 60 orologi che sono stati sottoposti a sequestro giudiziario ed è stata redatta l’informativa per il reato di contraffazione a carico di ignoti.