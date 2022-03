Napoli, violenza sessuale ai danni di una 15enne: preso pakistano a piazza Garibaldi

Ha pianto e urlato, ha chiesto aiuto provando a rompere l’indifferenza generale e ad allontanare il bruto che aveva alle spalle. Brutto episodio di violenza, accaduto martedì pomeriggio intorno alle 14, in zona stazione centrale, nei pressi delle scale che conducono al centro commerciale.

Vittima una ragazzina di 15 anni, che si recava in un centro estetico e che ha subito l’aggressione alle spalle. Immediate le indagini della Mobile del primo dirigente Fabbrocino, sotto il coordinamento dell’aggiunto Falcone e del pm Curatoli. In cella per violenza sessuale un extracomunitario di origine pakistana.