Napoli, sequestrati capi di abbigliamento contraffatti al mercato De Bustis

Alcuni agenti dell'unità operativa Vomero della Polizia Locale di Napoli, hanno effettuato un sequestro di capi di abbigliamento contraffatti. Durante il servizio di controllo del mercato «De Bustis», gli agenti hanno scoperto, in un sottoscala di un edificio di proprietà comunale situato in via Francesco Azzi, in un'area coperta del mercato, numerosi capi di abbigliamento, chiaramente contraffatti, di marchi internazionali.

Questi capi erano stati depositati in bustoni di plastica e occultati tra le varie suppellettili presenti nel locale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale della merce a carico di ignoti in base all'articolo 354 del codice di procedura penale. I capi di abbigliamento contraffatti sono stati repertati e custoditi presso i locali dell'unità operativa Vomero, a disposizione dell'autorità giudiziaria.