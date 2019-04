Durante alcuni controlli all'uscita del casello autostradale di Torre Annunziata Sud, I finanzieri hanno fermato l'auto guidata dal corriere, scoprendo nel bagagliaio il trasporto illegale. In totale sono stati sequestrati 50 Panetti da 100 grammi di hashish, per un totale di cinque chili di droga.



Su disposizione della Procura di Torre Annunziata, l'uomo è stato subito accompagnato nel carcere di Poggioreale in attesa di essere ascoltato dal magistrato.

Venerdì 19 Aprile 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque chilogrammi di hashish in auto, in manette corriere della droga. I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno arrestato un pregiudicato di Nocera Superiore.