Domenica 13 Gennaio 2019, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseguimento a folle velocità per le strade della provincia di Napoli. Una Smart for Two con tre persone a bordo non si è fermata all'alt di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Marano ed è fuggita a forte velocità. Inseguita dai militari dell'Arma di via Nuvoletta, si è fermata - dopo una decina di chilometri - nel comune di Grumo Nevano dove il conducente ha perso il controllo andando a impattare contro un'altra auto in sosta. Non si registrano feriti. Le tre persone a bordo della Smart erano tuttie minorenni, quindi sprovviste di regolare patente di guida.