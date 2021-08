Movida a Napoli, l'ultima follia delle notti alcoliche: arrampicarsi sui lampioni

Ci si arrampica a turni di uno o due alla volta, sullo sfortunato e storico lampione di San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro del centro di Napoli. Intorno ai ragazzi che scelgono di compiere l’assurda arrampicata notturna si agita un mare di giovanissimi - drink in mano, braccia al cielo e canna tra le dita - pronto a esultare per chi raggiunge la cima del lampione. Sono decine all’ora, di conseguenza, le ovazioni inutili per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati