Notte di San Lorenzo, cosa chiedono i napoletani alle stelle? Video

Venerdì 10 Agosto 2018, 13:49

È la notte dei desideri, la notte del naso all’insù. In migliaia trascorreranno la magica sera di San Lorenzo a scrutare il cielo in cerca di una stella cadente, aspettando di poter esprimere il proprio desiderio. Per i napoletani i desideri più gettonati restano come sempre quelli legati ai sentimenti: che l’amore ritorni, che lei possa amarlo, che lui possa sposarla, un compagno, una compagna, un marito, una moglie. Non mancano quelli dedicati alla salute, propria e dei familiari più stretti, ma soprattutto quelli per la pace nel mondo. E se si potesse esprimere un secondo desiderio, aggiunge qualcuno, che il Napoli possa vincere lo scudetto.