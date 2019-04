Nozze trash di Tony Colombo, i vigili svelano la cifra della multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Aprile 2019, 09:50

La maxi multa da 32.173 euro annunciata venerdì scorso da un comunicato stampa della Giunta comunale sull'onda delle polemiche per i festeggiamenti del matrimonio fra Tony e Tina si è sgonfiata. Ieri avevamo provato a fare i conti in maniera empirica e c'eravamo fermati a 509 euro ipotizzando uno «sconto» del 98.4%: avevamo sbagliato, lo ammettiamo con correttezza. Lo sconto è del 96% tondo perché il valore totale delle contravvenzioni staccate fino ad ora ammonta a 1.299 euro, alla siderale distanza di 30.874 euro dalla cifra originariamente annunciata.I CONTIL'elenco preciso delle contravvenzioni ce l'ha mandato ieri il comandante della polizia municipale, Ciro Esposito, chiedendoci di puntualizzare ogni dettaglio, cosa che facciamo con piacere. Le uniche cinque contravvenzioni fino ad ora staccate, secondo il comandante dei vigili di Napoli, sono le seguenti: quattro verbali legati al tragitto della sposa in carrozza (tre da 42 euro e uno da 173) per un totale di 299 euro; più uno per la mancata certificazione dell'impatto acustico che, secondo il comandante Esposito, ha un importo di mille euro. Ma proprio quest'ultima puntualizzazione genera un dubbio sulla coerenza delle notizie fornite dall'Amministrazione: un comunicato della Giunta comunale datato 29 marzo chiarisce senza ombra di dubbio che è stata stabilita una multa «per assenza di nulla osta per l'impatto acustico per un importo superiore ai duemila euro», adesso, invece, nella nota del comandante la cifra è dimezzata. Uno dei due documenti ufficiali del Comune contiene uno svarione, bisogna capire qual è.