Il grido “lo giuro” e la consegna del celeberrimo spadino. Nella prestigiosa cornice di piazza del Plebiscito nei giorni scorsi si è svolto il giuramento solenne del 236esima corso degli Allievi della prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli, un'eccellenza nata nel lontano 1787 grazie all'iniziativa del re Ferdinando IV di Borbone. Gli allievi hanno prestato fedeltà alla Repubblica e alla bandiera Italiana a margine della cerimonia conclusasi con la formula storica pronunciata dall'82esimo comandante della Scuola, il colonnello Giuseppe Stellato.

Tra gli allievi, Fiorinda Gaele, 16 anni compiuti lo scorso maggio, già studentessa del liceo scientifico Colombo di Marigliano, amante dei libri, dei motori e dello sport. Dopo il giuramento e l'emozione per il prestigioso traguardo raggiunto, Fiorinda è stata invitata dal sindaco della sua città, Brusciano, l'avvocato Giacomo Romano.

Il primo cittadino le ha donato una targa di riconoscimento per ricordare una giornata che resterà impressa nella memoria: «Un onore per me e per l'intera comunità» ha detto. Perché il giuramento è solo un piccolo passo verso il grande sogno di servire lo Stato e Fiorinda, così come tutti gli altri allievi del Rosso Maniero, non ha intenzione di fermare la sua corsa.