Napoli, nuova rissa tra extracomunitari al Vasto, i residenti terrorizzati: «Basta con le passerelle»

Martedì 17 Luglio 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 11:29

«Qui al Vasto non è mai cambiato niente. Le passerelle dei politici scortati dai giornalisti, i tavoli di concertazione tra Comune e Municipalità, le promesse e gli impegni servono solo a dare visibilità a chi vuole speculare sul nostro dramma. Siamo stufi di ascoltare promesse a vuoto, abbiamo bisogno di soluzioni concrete ai nostri problemi». E' l'ennesimo grido d'allarme lanciato dai residenti del quartiere Vasto, un quartiere ormai sotto assedio continuo da parte di bande di extracomunitari che si affrontano a suon di calci e pugni a qualsiasi ora del giorno e della notte. Dopo l'ennesima rissa scoppiata ieri mattina a via Venezia anche oggi, alle prime luci dell'alba, una maxi rissa ha visto coinvolti un gruppo di extracomunitari che, dopo un lungo alterco, sono passati alle vie di fatto. L'episodio si è verificato a via Milano, teatro di numerosi scontri tra le diverse etnie che compongono il difficile tessuto sociale del quartiere. I militari che presidiano il territorio sono intervenuti a bordo della loro camionetta disperdendo i "duellanti" che si affrontavano a schiaffi e pugni e che, alla vista delle divise, si sono dileguati rifugiandosi nei palazzoni che ormai somigliano a delle vere e proprie roccaforti inespugnabili.Un quartiere-polveriera, quello situato a ridosso della stazione centrale, dove l'ordine e la legalità sono una vera e propria chimera per i sempre più esasperati residenti. I cittadini hanno più volte denunciato l'abbandono da parte delle istituzioni che non riescono a far fronte alle esigenze di un territorio che gravita in un "limbo" di illegalità - piccole e grandi - diffuse. L'episodio di stamattina è stato filmato con i cellulari dai residenti sempre più terrorizzati. «Non si può continuare a vivere così - spiegano i cittadini - ci sentiamo presi in giro dalla politica di questa città che non è assolutamente in grado di riportare la legalità nel nostro quartiere. Siamo costretti a vivere barricati in casa perchè ormai è diventato pericoloso uscire anche di giorno. Le ordinanze comunali che impongono la chiusura delle attività commerciali ad orari prestabiliti e il divieto di vendita di alcolici sono assolutamente inefficaci e, in ogni caso, non risolvono il problema. Il sindaco, l'assessore Clemente e i vertici della Municipalità vengano a vedere in quanti, nel nostro quartiere, subaffittano appartamenti a decine di extracomunitari che vivono al di sopra di ogni regola perchè sono a tutti gli effetti invisibili».Nonostante il "giro di vite" dell'amministrazione comunale sugli orari di apertura e chiusura dei negozi e sulla vendita di bevande alcoliche in bottiglia, si è ancora ben lontani dal trovare una soluzione efficace ai problemi del Vasto. L'elezione di un consigliere comunale extracomunitario è stata vista con scetticismo da un quartiere che respinge con orrore il razzismo - la folta comunità senegalese è ben integrata da decenni - ma che non vuole continuare a vivere in precarie condizioni di sicurezza.