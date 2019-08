Lunedì 12 Agosto 2019, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 23:09

Un'anziana è stata investita a Fuorigrotta ed è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. L' investimento è avvenuto alle 18 mentre la signora di 81 anni stava attraversando sulle strisce pedonali in via Diocleziano.A colpire la donna è stato un 18enne napoletano alla guida di uno scooter modello Scarabeo 125 che non ha riportato alcuna ferita, rimanendo illeso.Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano che ha sequestrato il motociclo e accertato che il ragazzo non ha mai conseguito la patente.