Omicidio Fortuna Bellisario, la Procura generale di Napoli chiede l'ergastolo per il marito assassino

Omicidio Fortuna, si va verso il verdetto. Il sostituto procuratore generale di Napoli, Maria Di Addea, ha chiesto l'ergastolo per Vincenzo Lo Presto, 43 anni, già condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale della moglie Fortuna Bellisario, morta a Napoli, nel 2019.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Femminicidio, una preghiera per Fortuna alla vigilia dell'udienza... IL FEMMINICIDIO Fortuna Bellisario uccisa dal marito, Vincenzo torna in carcere:... LA VIOLENZA Femminicidio, a Napoli flashmob per Ornella Pinto in piazza Dante:...

Il magistrato ha anche chiesto la decadenza della podestà genitoriale e la pubblicazione della sentenza al Comune di Napoli e la pubblicazione di un estratto della decisione del Ministero di Giustizia, oltre il risarcimento dei danni.

La richiesta è stata formulata nel corso del processo di secondo grado che ha preso il via oggi davanti alla IV sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli. Lo Presto ha preso parte all'udienza in videoconferenza dal carcere, dove è tornato dopo il pronunciamento della prima sezione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dal legale dell'uomo, l'avvocato Sergio Simpatico.