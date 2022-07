Otto anni fa l'assurda morte di Salvatore Giordano. I familiari continuano a chiedere giustizia

Otto anni fa moriva Salvatore Giordano. Aveva 14 anni e risiedeva a Marano. Fu colpito alla testa - mentre era in compagnia di alcuni compagni di scuola - da un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto di Napoli.

Salvatore, che aveva appena terminato il percorso scolastico delle medie, morì dopo alcuni giorni di agonia all'ospedale Loreto Mare. Anche oggi la sua città di origine, Marano, lo ha ricordato con iniziative e messaggi social in suo ricordo. Il processo per accertare le responsabilità di quella morte è ancora in corso.

I familiari di Salvatore, intanto, continuano a chiedere giustizia.