Turisti in città, rafforzati dispositivi di sicurezza a Napoli

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata di oggi, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli e i rappresentanti delle Forze di polizia.

Nel corso della riunione, in relazione all'incremento del flusso turistico connesso alle festività pasquali, si è proceduto ad una ricognizione dei siti e degli obiettivi ritenuti sensibili, disponendo l'intensificazione delle misure di sicurezza in atto.

In particolare sono stati rafforzati i dispositivi con particolare riguardo ai luoghi a maggiore vocazione turistica e a quelli ad elevata movimentazione di persone, quali aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, mezzi di trasporto pubblico e centri commerciali, nonché strutture e luoghi che ospiteranno eventi, anche religiosi, in cui è prevista una significativa partecipazione di persone.

Sono state inoltre esaminate le segnalazioni di alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia per i quali si è convenuto di attivare delle misure di tutela in favore delle vittime ai sensi della recente legge n. 168/2023, al fine di prevenire possibili casi di femminicidio e in considerazione della necessità di tutelare con immediatezza le vittime di violenza domestica.

Il Comitato, inoltre, in considerazione della necessità di contrastare efficacemente il fenomeno della violenza sulle donne, ha condiviso l'adozione di misure sinergiche di prevenzione, strategicamente orientate alla tutela di situazioni di potenziale pericolo, così da garantire una maggiore sicurezza anche in ambito domestico.