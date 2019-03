Mercoledì 27 Marzo 2019, 15:20

Si lancia dal primo piano della clinica Santa Lucia, in fin di vita un paziente. Mattinata di paura nella Casa di Cura Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano che è anche il primo presidio di pronto soccorso della zona. Un malato di 78 anni, di Torre Annunziata, ricoverato nel reparto di urologia, si è lanciato dalla finestra del bagno dal primo piano della struttura. Ad accorgersene gli altri malati della camera dove era ricoverato. Immediatamente soccorso è stato trasferito al pronto soccorso di Nola con trauma cranico dove versa in gravi condizioni. Sul posto gli uomini de commissariato di San Giuseppe Vesuviano per i rilevi.