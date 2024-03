Massa Lubrense, XXIV Trofeo di slalom: vince Venanzio su Vinaccia e Sbaratta

Si è disputata oggi la ventiquattresima edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense, lo slalom automobilistico che si corre come tradizione sul classico percorso del Nastro d’Oro. I piloti in gara si sono sfidati su di un tratto di tre chilometri che dal ponte di Marciano sale, nell’incantevole scenario affacciato sull’isola di Capri, sino alla frazione di Termini e sul quale sono state posizionate 12 chicane con i birilli.

Dopo le tre manche cronometrate sul gradino più alto del podio è salito Salvatore Venanzio.

Con la sua Radical Sr4-Suzuki il pilota sorrentino si è imposto su Luigi Vinaccia che a bordo della propria Osella Pa9/90-Honda ha fatto segnare un distacco dal vincitore di poco più di un secondo. Al terzo posto Antonino Sbaratta al volante di una Bogani Sn84-Suzuki in ritardo di circa un secondo e mezzo. Esattamente lo stesso podio dell'anno scorso.

Alle loro spalle Domenico De Gregorio, Cataldo Esposito, Marcello Bisogno, Fabio Gargiulo, Giuseppe Esposito, Gianluca Miccio e Giuseppe Pollio a chiudere le prime 10 posizioni della classifica generale.

Una bella giornata di sport condidita da sole e temperature primaverili per l’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense e dell’Automobile Club Napoli, ed organizzato dal Rombo Team di Napoli. La gara è valida per il Trofeo Slalom Bicilindriche e per la Coppa di zona. Inoltre è memorial Mario Adario e Tino Valente, X memorial Vittorio Marcia e coppa Enrico Palumbo.