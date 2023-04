Napoli, screening a piazza Plebiscito: 54enne salvata da un infarto

Una 54enne originaria dell'Ucraina è stata salvata da un infarto diagnosticato nel corso di una visita al villaggio Telethon oggi in piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione della giornata della prevenzione femminile.

Lo fa sapere Vincenzo Santagada, presidente dell'ordine dei farmacisti di Napoli e assessore alla Salute del Comune di Napoli. Con il progetto “Una visita per tutti” l'ordine dei farmacisti di Napoli ha effettuato oltre 10mila visite in 5 anni in Campania.

La campagna lanciata lo scorso anno per la prevenzione delle patologie negli ambiti cardiovascolare, pediatrico, del carcinoma colon-retto e seno, del melanoma, del carcinoma alla prostata e dell'igiene del cavo orale, in collaborazione con docenti e specialisti dell'Università Federico II e degli ospedali Monaldi, Pascale e Santobono Pausilipon, incide positivamente sul sistema sanitario sgravando molte strutture e sostenendo la popolazione meno abbiente.