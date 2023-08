Piazza San Francesco di Paola, sorpreso a consegnare droga: 36enne arrestato

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato tre involucri dalla tasca e li ha consegnati ad una persona che si è poi data alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso 150 euro, 2 dosi di cocaina e 7 involucri contenenti eroina; pertanto, il 36enne di nazionalità camerunense, che annovera precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.