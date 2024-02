Pizza Village torna alla Mostra, kermesse a giugno

A Napoli torna il Pizza Village a giugno 2024. Stand per 10 giorni alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, dal 14 al 23 giugno, per la 12esima edizione della kermesse gastronomica. L'annuncio è stato pubblicato direttamente sul sito web del Pizza Village. Il villaggio della pizza, fatta con i prodotti di qualità - dalla farina alla mozzarella di bufala - con oltre 30mila metri quadrati di esposizione, tornerà nei giardini del polo fieristico dell'area occidentale. Saranno presenti, come sempre, le più rinomate pizzerie italiane.

Ad arricchire la kermesse anche 10 serate di show e spettacoli. Tutti gli ospiti saranno poi annunciati ufficialmente nei prossimi mesi, quando sarà reso pubblico il programma completo dell'evento.

L'evento sarà raccontato in diretta radio-televisiva con RTL 102,5, prima radio in Italia e Official Media Partner Ufficiale. Saranno 10 le categorie di gara della Finale del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo.