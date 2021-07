Spettacolare incidente a Pompei, auto si ribalta davanti agli Scavi

Rocambolesco incidente a pochi metri dagli Scavi di Pompei. Coinvolte due Fiat 500. Tanta paura e ferite lievi per i due automobilisti. A causare l'incidente è stata un uomo, diversamente abile, che ha perso il controllo della macchina perché accecato, per alcuni secondi, dai raggi abbaglianti del sole. Un tempo, seppur limitato, che gli ha impedito di vedere l'altra Fiat 500 parcheggiata a bordo marciapiede in via Plinio. Per cause invia di accertamento l'auto guidata dalla persona diversamente abile si è ribaltata. L'uomo, rimasto bloccato nell'abitacolo, è stato messo in salvo dagli agenti municipali agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli. Provvidenziale, infatti, è stato l'intervento dei caschi bianchi. Oltre ad aver messo in sicurezza le due persone coinvolte nel sinistro stradale, hanno evitato che altre auto rimanessero coinvolte con gravi conseguenze.

