Chiude l'archivio del personale del Comune di Napoli ubicato a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Si annunciano numerosi disagi per i dipendenti di Palazzo San Giacomo, specie per coloro che sono prossimi al pensionamento.



In una nota indirizzata a tutto il personale il servizio “Amministrazione economica e risorse umane” ha specificato che dal 1° gennaio di quest'anno uno dei due dipendenti in servizio presso la sede in periferia è andato in pensione e con una sola unità lavorativa «peraltro in età avanzata, non è più plausibile e possibile tenere aperto l'archivio per ragioni non solo strettamente operative ma soprattutto di sicurezza sul lavoro» essendo lo stabile alquanto isolato.



Il dipendente ancora in servizio è stato trasferito negli uffici comunali di piazza Cavour e si occuperà dell'archivio del personale di Ponticelli solo un giorno a settimana, ovvero «quando viene fornita l'auto aziendale per il trasporto dei fascicoli» in altra sede. Una decisione «obbligatoria ed irreversibile» scrive il dirigente nella nota specificando che tale scelta «genererà ritardi nella lavorazione delle pratiche di pensione per il personale dell'ente» e che, dunque, la richiesta di fascicoli e documenti dovrà essere prenotata con largo anticipo.



Il problema è legato alla più generale riduzione dell'organico che ha riguardato diverse aree del Comune di Napoli, in parte tamponata dalle recenti assunzioni. Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA